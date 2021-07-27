Aksaray’da Kurtuluş Semt Pazarı yenilendi

Aksaray Belediyesi tarafından Kurtuluş, Bahçeli ve Laleli Mahallelerinde ikamet eden vatandaşların pazar ihtiyacını karşıladıkları Kurtuluş Semt Pazarı yenilenen yüzü ile hizmete açılmaya hazırlanıyor.

Vatandaşların ve esnafların iklim koşullarından etkilenmeden alışverişlerini yapabilmeleri için Kurtuluş Semt Pazarında başlatılan yenileme ve modernizasyon çalışmalarının sonuna gelindi. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in Kurtuluş Mahallesine yaptığı bir ziyarette mahalle sakinleri pazar alanının yenilenmesini talep etti. Pazar alanında incelemeler başlatan Başkan Dinçer, pazarın alt yapıdan üst yapıya kadar tüm alanlarda yenilenmesi ve modernize edilmesi için çalışma başlattı. Kurtuluş Semt Pazarının deforme olmuş çatıları sökülerek kanalizasyon hattı, yağmur suyu şebeke hattı, içme suyu şebeke hattı gibi alt yapı eksiklikleri giderildi. Alt yapısının tamamlanması ile birlikte zemin iyileştirme ve betonlama çalışmaları ile birlikte çatı kaplamaları yapıldı. Çalışmalarda sona yaklaşılan Pazar alanının yollarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Pazar alanındaki son aşama hakkında bilgi almak ve mahalle sakinlerinin görüşlerini almak için pazar alanına giden Belediye Başkanı Evren Dinçer beraberindeki başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı ile birlikte pazar alanında incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Başkan Dinçer, pazar alanının yakın zamanda hizmete açılacağını duyurdu.