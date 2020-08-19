Aksaray’da korona denetim ekipleri tam kadro sahada
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA 81 İLDE KOVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMİ UYGULAMASINI YAPILMASI GENELGESİ UYARINCA AKSARAY’DA VALİLİK, BELEDİYE, SAĞLIK, TARIM, POLİS, JANDARMA EKİPLERİ İLE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MESLEKİ KURULUŞ TEMSİLCİLERİ VE MAHALLE MUHTARLARININ KATILIMIYLA GENİŞ ÇAPLI MASKE, MESAFE VE HİJYEN DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
İçişleri Bakanlığınca 81 İlde Covid-19 Tedbirleri denetimi uygulamasını yapılması genelgesi uyarınca Aksaray’da valilik, belediye, sağlık, tarım, polis, jandarma ekipleri ile sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluş temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla geniş çaplı maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.
Vali Vekili Mehmet Taşınır başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, mahalle muhtarları ve STK temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan denetim ekipleri kentin çeşitli noktalarından başlayarak esnaf ve vatandaşlara koruyucu sağlık tedbirlerini hatırlatıp maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
Toplumda farkındalık oluşturulması amacı ile gerçekleştirilen denetim ve uygulamada vatandaşlara Covid-19 salgınıyla mücadelede mutlak yapılması gerekenin öncelikle maske kullanımı olduğu hatırlatılarak salgından korunmak ve yayılım hızının kontrol altına alınması noktasında yine mesafe ve temizlik konusunda da dikkatli davranılması gerektiği anlatıldı. Vali Vekili Mehmet Tanışır beraberindeki ekiplerle yaptığı denetimlerde maske kullanımının zorunluluğuna dikkat çekerek iş yerleri, alışveriş merkezleri ve kent merkezinde vatandaşlara uyarıda bulunarak maske isteğinde bulunan vatandaşlara maske dağıttı.
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