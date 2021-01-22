Aksaray’da kış lastiği denetimi

Aksaray’da trafik, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulamalarını artıran jandarma ekipleri araçlarda kış lastiği denetimi yaparak bilgilendirme broşürleri dağıtıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde karayolları ve köy yollarında trafik, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulama yapıyor. Özellikle kış mevsimi nedeniyle kış lastiği uygulamasına ağırlık veren jandarma ekipleri, kamyon, çekici, tanker, otobüs, kamyonet, minibüs ve ticari otomobilleri durdurarak kumpas ile lastiklerin diş derinliklerini ölçüyor. Şartlara uymayan sürücülere ceza kesilirken, sürücüler “Doğru Mevsimde Doğru Lastik” konulu broşür dağıtılarak bilgilendirildi. Ekipler il genelinde birçok bölgede belirli aralıklara uygulamalarını sürdürüyor.