Aksaray’da kentsel dönüşüm yıkımı devam ediliyor

Aksaray Belediyesi kent tarihinin en kapsamlı kentsel dönüşüm projesini başlattığı Hamidiye Mahallesinde bir taraftan talep toplama ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirirken bir taraftan da anlaşma sağlanan hak sahiplerinin konutlarında yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Aksaray Belediyesi tarafından sosyolojik, ekonomik ve teknik olarak değerlendirilen kentsel dönüşüm projesi, hak sahiplerini doğru, açık ve şeffaf bir şekilde bilgilendirerek gerçekleştiriliyor. Belirlenen rezerv yapı alanı içerisindeki yapılarda yıkım işlemlerine devam ediliyor. Yıkım işlemleri sürecinde vatandaşları mağdur etmemek adına kira yardımında da bulunulacak. Toplam proje alanı olarak belirlenen 2.25 hektarlık alanda bulunan 656 bağımsız birimde dönüşüm gerçekleştiriliyor. 556 hak sahibinin bulunduğu proje, 2 ada ve 13 blok şeklinde şehrin kalbinde hayata geçirilecektir. Kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında 25 metrelik yeni bir caddesi ve alanın tamamını kapsayacak 2 katlı oto parkı ile Hamidiye Mahallemiz yeni yaşam merkezi haline gelecek. Vatandaşların güvenli sağlıklı ve kaliteli ortamlarda barınma ihtiyacının karşılanması adına başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile şehir merkezinde modern konutlar, kullanışlı ticari alanlar ve ofisler hayata geçirilecek. Mevcutta yeşil alan varlığının olmayan Hamidiye Mahallesinde oluşturulacak yeşil alanlarda yüzlerce ağacı toprakla buluşturulacak.