Aksaray’da katı atık depolama tesisinde enerji üretimine başlanıldı

Aksaray’da şehrin havasının korunması, kötü görüntü ve kokunun ortadan kaldırılması ve katı atıkların şehrin ekonomisine katkı sağlaması amacı ile kurulan katı atık depolama tesisinde enerji üretimine başlanıldı.

Geçtiğimiz aylarda düzenli depolama sahası olarak belirlenen Lot-1, Lot-2 ve Lot-3 alanlarında katı atıklar depolandı. Katı atık miktarının yerli orana ulaşmasının ardından elektrik üretim tesisinde test çalışmalarına başlanıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in yenilikçi projelerinden olan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi 80 milyon TL ile hayata geçirildi. 377 dönüm arazi üzerine kurulan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi Mekanik Ayırma Tesisi (Geri Kazanımı Mümkün Atıkların Ayrıştırılması), Kompost Ünitesi (Kompost-Organik Gübre Üretimi), II. sınıf düzenli depolama sahası ve Depo Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (Elektrik Enerjisi Üretimi) gibi ünitelerle 4 bölümden oluşuyor. Tesisin tam kapasiteli olarak çalışmaya başlaması ile birlikte 10 Bin Konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olduğu biliniyor. Şuan 3 bin konuta yetebilecek enerji tesiste üretilebiliyor.

Temiz enerji için yatırımların üretime başladığını duyuran Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer tesis ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizde ömrünü tamamlayan katı atık depolama tesisinde oluşan çöpler kötü koku ve görüntüye neden oluyordu. Bizlerde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren modern ve yenilikçi bir katı atık depolama tesisi projesi üzerinde çalıştık. 80 Milyon TL değerindeki yeni katı atık depolama tesisimizi hayata geçirdik. Geldiğimiz süreç içerisinde LOT1 alanında topladığımız atıkların enerjiye dönüştürüyoruz. Tesisimizde şuan 3 bin konuta yetebilecek enerji üretiliyor. Tesisimizin tüm alanlarında kurulum tamamlandığında ve yeterli katı atık depolandığında 10 bin konuta yetecek elektriği üreteceğiz. Şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.