Aksaray’da katı atık depolama tesisinde atıklar enerjiye dönüşüyor

Aksaray Belediyesi’nin sürdürülebilir atık yönetimiyle projelendirdiği 80 milyon yatırım bedeline sahip Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde 4 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanıyor. Tesis tam kapasiteye ulaştığında 10 bin konuta eşdeğer enerji gücü bu tesisten karşılanacak. Ayrıca ayrıştırma sonrasında tesisin sahip olduğu kompost ünitesi sayesinde elde edilen organik gübreler şehirde park ve bahçelerde kullanılacak.

Aksaray Belediyesi sıfır atık yönetimini en iyi uygulayan belediyeler arasında yer alırken, yenilenebilir enerji temininde ciddi anlamda kazanımlar elde ediyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleriyle başlatılan Aksaray’da sürdürülebilir çevre yönetimini destekleyen projelerin arasında yer alan Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde atıklar çevreye ve insana zarar gelmeyecek şekilde güvenle bertaraf ediliyor. 377 dönüm arazi üzerinde 80 milyon yatırım bedeline sahip Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde geçtiğimiz aylarda enerji üretimi başlatıldı. Mekanik Ayırma Tesisi (Geri Kazanımı Mümkün Atıkların Ayrıştırılması), Kompost Ünitesi (Kompost-Organik Gübre Üretimi), II. sınıf düzenli depolama sahası (Lot-1, Lot-2, Lot-3) ve Depo Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi (Elektrik Enerjisi Üretimi) olmak üzere 4 bölümden oluşan tesiste ünitelerin devreye alınmasıyla tam kapasiteye ulaşacak.

“Yarınlarımızdan emanet aldığımız doğayı daha yaşanılabilir kılmak için Sıfır Atık Projemizi sürdürüyoruz” diyen Belediye Başkanı Evren Dinçer, Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisine getirilen evsel atığın günlük olarak işlenerek bertaraf edildiğini belirtti. Belediye Başkanı Dinçer, Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde 4 bin konutun enerji ihtiyacının karşıladığını, yakında yeni ünitelerin de devreye alınmasıyla enerji üretiminin çok daha iyi seviyelere ulaşacağını bildirdi. Başkan Dinçer, “Katı Atık tesisimizde düzenli depolama sahalarında uygun tekniklerle bertaraf edilen atıkları enerjiye dönüştürüyoruz. Böylece sürdürülebilir çevre yönetimi sağladığımız gibi atıkları ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Bu tesisimizin kazanımları bunlardan ibaret değil. Tesisimiz risk faktörü oluşturan karbon azaltımı ile doğa ve çevreye karbon salınımını önleyecek. Atıkların değerlendirilmesi sonrasında kompost ünitemiz sayesinde elde edilen organik gübreleri park, bahçe ve çevre düzenlemelerinde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.