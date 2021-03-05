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Aksaray’da kadın aktivite merkezleri 40 bin kadına ulaştı

Aksaray’da kadın aktivite merkezleri kadınların ihtiyaç duyduğu sosyal, sportif, kültürel ve mesleki anlamda kaliteli bir yaşam tarzı sunuyor.

AKSARAY 05.03.2021, 15:45
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Aksaray’da kadın aktivite merkezleri 40 bin kadına ulaştı

Aksaray’da kadın aktivite merkezleri kadınların ihtiyaç duyduğu sosyal, sportif, kültürel ve mesleki anlamda kaliteli bir yaşam tarzı sunuyor.

Kadın aktivite merkezlerinde usta öğreticiler tarafından verilen mesleki eğitim kursları ile kadınlar meslek edinerek aile bütçesine katkı sağlıyor. Aksaray Belediyesinin hayata geçirdiği Fatih Mahallesinde Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, Hamidiye-Alaca Mahallesinde Kırımlı Veciye Hatun Kadın Aktivite Merkezi, TOKİ Cumhuriyet Mahallesinde Necmiye Hatun Kadın Aktivite merkezi, Aratol’da ve merkezde bulunan Akmek hizmet binalarında yapılan etkinliklere kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınların bu ilgisine kayıtsız kalmayan Belediye Başkanı Evren Dinçer şehir genelinde Kadın Aktivite Merkezlerinin sayısının artırılması için Nakkaş Mahallesinde başlattığı Kadın Aktivite Merkezini bu yıl içinde hizmete açacak.

Kadın aktivite merkezlerini Covid-19 salgını öncesinde aktif olarak 8 bin üye kullanıyordu. Kuruluşundan bu yana toplam 40 bin kadına ulaşan kadın aktivite merkezlerinde şuan kısıtlamalar sebebi ile sadece kurs hocaları üretim yapabiliyor. Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte toplam 30 branşta düzenlenen kurslardan, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden üyeler de salgın öncesinde olduğu gibi faydalanabilecek. Kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacı ile her türlü ayrıntının düşünüldüğü kadın aktivite merkezlerinde psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra dini sohbetler ve dini eğitimler de düzenleniyor. Ayrıca kadın aktivite merkezlerinde bulunan spor salonlarından ve havuzlardan kadınlar ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Salgın öncesinde üyelere hafta içi ve hafta sonu hizmet verilen kadın aktivite merkezlerinde el çeyiz hazırlama, kağıt rölyef, porselen boyama, kurdele nakış, giyim, geri dönüşüm, iğne oyası, takı tasarım, çini, kaligrafi, filografi, bilgisayar, butik pastane, seramik ve cam füzyon sanatı gibi birçok branşta eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri alan kursiyerler hem meslek sahibi oluyor hem de ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Ürünlerin üretilme aşamasında kullanılacak birçok malzeme de kadın aktivite merkezi tarafından temin ediliyor.

Kadın aktivite merkezlerinde ayrıca kullanılmayan geri dönüşüme ait kumaşlardan kıyafetler, cam ve benzeri geri dönüşüm maddelerinden ise hediyelik eşyalar ve dekoratif ürünler elde ediliyor. Salgın süreci boyunca Aksaray Belediyesinin halka ücretsiz olarak dağıttığı 5 milyonun üzerindeki maske de kadın aktivite merkezinde üretildi. Kadınlara sosyal sanatsal ve mesleki beceri kazandıran bu merkezleri inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sosyal hayat içinde kadınların daha belirgin şekilde bulunmalarının gerektiğini düşünüyoruz. Kadınlarımızın eğitimden siyasete, iş hayatından sosyal ve sanatsal etkinliklere daha fazla katılım sağlamalarını önemsiyoruz. Bunun için de kadın aktivite merkezlerimizin çok önemli rolü olacaktır. Kadınlarımızın kendilerini geliştirebilmeleri için bu merkezlerde her şey düşünüldü. Kadın aktive merkezlerimiz sosyal, sportif, kültürel, mesleki anlamda gereksinim duyulan tüm donatılara sahiptir. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından kadın aktivite merkezlerimiz tam kapasite ile hizmet verecektir.”
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