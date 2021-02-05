Aksaray’da jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Aksaray’da yaşanan trafik kazalarında yaralanma ve ölümlerin en az seviyeye indirilmesi ve emniyet kemeri kullanımının artırılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından hem uygulama yapıldı hem de sürücü ve yolcular bilgilendirilerek broşürler dağıtıldı.

Aksaray’da emniyet kemeri kullanımının artırılması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karayollarında uygulama yaptı. Trafikteki araçları bir bir durduran jandarma ekipleri sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini kontrol ederken, araçta bulunan herkese emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgiler verildi. Jandarma ekipleri ayrıca sürücü ve yolculara kazalarda emniyet kemerinin faydalarını içeren broşürler vererek bilgilendirme yaptı. Jandarma ekiplerince durdurulan ve emniyet kemerleri takılı olan sürücü ve yolcular ise jandarma görevlileri tarafından tebrik edildi.