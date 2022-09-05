Aksaray’da jandarma boğulmalara karşı teyakkuzda

Aksaray’da suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri, kent genelinde baraj, göl ve göletlerde devriye atarak güvenlik önlemleri alıyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde meydana gelen suda boğulma olaylarının önlenebilmesi amacıyla sorumluluk bölgesinde bulunan baraj, göl ve göletlerde devriye atıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve diğer ekipler bu bölgelerde görev alarak suya girilmesine izin vermiyor. Kent genelinde birçok alanda bulunan göl ve göletlerde görev alan jandarma ekipleri bölge halkına da bilgilendirmeler yaparak önlem alıyor.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığımız tarafından sorumluluk alanında bulunan göl, gölet ve barajlarda, suda boğulma olaylarının önlenmesi maksadıyla icra edilen kontrol ve denetimler neticesinde, sorumluluk bölgemizde herhangi bir suda boğulma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımıza duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eder, ileriki dönemlerde de aynı hassasiyetin gösterilmesini temenni ederiz. Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir” denildi.