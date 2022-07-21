Aksaray’da gençlere yönelik projenin tanıtımı gerçekleştirildi

Aksaray’da gençlerin kendilerini ifade edecek ortamların oluşturulacağı ve kültürel miraslarla yaz tatili geçirecekleri, Yaz Gençlik Projeleri’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray’da ortaöğretim öğrencileri ve ailelerinin hedef kitle olarak belirlendiği Yaz Gençlik Projeleri 22 Temmuz’da başlaması beklenirken, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk başkanlığındaki heyet kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında projenin amaç, hedef ve etkinlikleri hakkında bilgi verildi. 22 Temmuz ile 3 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan projede onlarca etkinliğin yüzlerce gence hitap etmesi bekleniyor. Proje kent genelindeki resmi kurum ve kuruluşlar tarafından koordine edilirken, projenin ilk etkinliği olan, "Köyümde 3 Gün" 22 Temmuz’da 6 farklı köyde başlatılacak. Etkinlik çerçevesinde onlarca öğrenci gönüllülük esasına dayalı olarak katılacak. Etkinlikte köylerde kamp çadırı kuracak olan öğrenciler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eşliğinde köy hayatı, tarım, hayvancılık, imar, kültürel mirasların yaşatılması ve kültürel değerlere sahip çıkılması adına 3 gün boyunca vakit geçirecek.

Yaz Gençlik Projesini anlatan Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, “Proje çerçevesinde bilindiği gibi Aksaray’ımızın sahip olduğu eski tarihi ve manevi değerlerimizin tanıtılması, sizlerle birlikte köylerimizde vakit geçirilecek. Aksaray’ımızın sahip olduğu ekonomik biçimlerini öğrenen bu çalışma hakkından nasıl bir hayat ya da üniversiteye gittikleri zaman tercihlerinde yardımcı olmak için ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimiz için keyifli bir yaz tatili düşündük. Gençlerin tarım ve hayvancılık başta olmak üzere köy yaşamı ile kültürel etkinlikler üzerinde çalışabilecekleri, çizecekleri bir çerçeve çizmişler. Tasarımlarımız gençlerimizin ve kendi çapındaki kendi içlerinde görebileceği, tanıyabileceği ve dokunabileceği alanları oluşturacağız. Burada yer alacak gençlerimiz daha henüz üniversite çağına gelmediler. Bu vesileyle biz hedef kitlemizi ortaöğretim olarak baz aldık. 10 tane projemiz var bu yaz mevsimi projelerin içinde ortaokul de var. Bu projede hedefimiz aileler olacak. Çocuklarımız burada gördüklerini ailelerine, onlarda çevrelerine ulaştıracak. Bu sayede kültürümüz hep yaşayacak” dedi.