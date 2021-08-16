Aksaray’da engelsiz yaşam merkezinin temeli dualarla atıldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim öncesi vaat ettiği projelerden olan Engelsiz Yaşam Merkezi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu As Başkanı Ensar Kurt, Türkiye Beyazay Derneği Düzce Temsilcisi Nurullah Çelebi, Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekir Kaya, il protokol üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engellilerden oluşan mehter takımının gösteri yaptığı temel atma töreninde Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekir Kaya Engelli Koordinasyon merkezinde yapılan faaliyetler hakkında sunum yaptı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür etti. Aksaray Belediyesinin Engelli Koordinasyon Merkezinde düzenlediği kurslardan ve etkinliklerden faydalanan öğrenciler tören alanında yeteneklerini sergiledi. Engelli sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, engelliler yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket takdim etti.

Temel atma töreninde plaket takdiminin ardından kürsüye çıkan Belediye Başkanı Evren Dinçer, Engelsiz Yaşam Merkezinin bölgede ve Aksaray’da ilk olma özelliğinin olduğunu söyledi. Başkan Dinçer, “Toplamda 2 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek tesissimiz 2 kattan oluşuyor. Engelsiz Yaşam Merkezi projesi içerisinde atölyeler, derslikler, spor salonları, kafeterya ve daha birçok sosyal donatı alanı yer alıyor. Engelli Koordinasyon Merkezimizde Engelli derneklerimizin yürüttüğü faaliyetler bu merkezimizde daha kapsamlı yürütülecek. Bu merkezimiz sadece eğitim faaliyetlerinin yanında engelli bireylerimizin kendilerini geliştirebileceği, meslek sahibi olabilecekleri bir merkez olacak. Aynı zamanda sportif faaliyetler, sanatsal etkinlikler, öğrenci ve velilerine yönelik değerler eğitimi, ailelerimize danışmanlık hizmetleri verilecek. Yine Engelsiz Yaşam Aracımız, engelli birey ve ailelerinin ulaşımını sağlayacak. Engelsiz Yaşam Merkezimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.