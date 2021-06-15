Aksaray’da E-90 Karayolu şeker akçe ağaçları ile donatılıyor

Aksaray’da şehrin yeşil alan varlıklarını artırmak amacı ile çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri E-90 Karayolunun refüjünde ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Şehrin giriş çıkış noktalarından biri olan TOKİ Kavşağı ve Karasu Kavşağı arasındaki yolun refüjü geçtiğimiz yıllarda ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştı. Refüjün toprak tabanında oluşan asfalt kırıkları, PMT ve diğer zararlı maddelerin birikmesi ile ağaçlandırma çalışmalarından istenilen verim alınamamıştı. Şehrin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi ekipleri ağaçlandırma yapılacak noktada biriken asfalt kırıklarını ve PMT gibi bitkilerin yetişmesini olumsuz etkileyecek maddeleri topraktan iş makinaları ile temizledi. Temizlenen noktalara bitkiler yetişmesi için elverişli olabilecek bitkisel toprak yerleştirerek ağaç dikimine başladı. İlk etapta 280 adet Şeker Akçe cinsi ağaçlar Bin 400 metrelik alanda toprakla buluşturuldu. Belediye yetkilileri, yapılan Bin 400 metre ağaçlandırma çalışmalarına ilave olarak yaklaşık 5 Bin 500 metre alanın daha ağaçlandırılacağını duyurdu.