Aksaray’da bir mahalle konağının daha inşaatı tamamlandı

Aksaray Belediyesi tarafından mahalle kültürünün tekrar yaşatılması için yapımına başlanılan Yeni Mahallenin Mahalle Konağında inşaat çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer’in seçim öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan mahalle konakları projeleri kapsamında Yeni Mahallede yapımına başlanılan mahalle konağı kısa sürede hayata geçirildi. Yeni Mahalle Mahalle Konağı vatandaşların ihtiyaç duyduğu sosyal ve kültürel etkinlikler için rahatlıkla kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. Mahalle konağının içerisinde muhtarlık ofisleri, mahalle sakinlerinin toplu organizasyonlarını yapabilecekleri salonlar, kitapseverler için kütüphane, öğrenciler için ders çalışma alanları ve cenaze işlemlerinin yapılabileceği taziye evleri bulunuyor. Yeni Mahalle Mahalle Konağı toplam 2 bin 380 metrekarelik proje alanı içerisindeki 332 metrekarelik kapalı alanı ile mahalle sakinlerinin buluşma noktası olacak. Ayrıca mahalle konağının bahçesinde yapılacak peyzaj düzenlemesi ve sosyal donatı alanlarında vatandaşlar aileleri ile birlikte hoş vakit geçirme imkanına sahip olacak.

Şehir genelinde ilk defa hayata geçirilen mahalle konakları projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada, “Mahalle Konağı Projeleri şehrimizde ilk defa uyguladığımız bir proje. Bu projedeki amacımız mahalle kültürünün tekrar yaşanabilmesidir. Geçtiğimiz günler Hamidiye Alaca Mahalle Konağı ve Çok Amaçlı Sosyal tesisimizin inşaat aşamasını tamamladık. Şimdide Yeni Mahallemizdeki Mahalle Konağımızın inşaatını tamamladık. Mahalle Konaklarımızda vatandaşlarımızın huzurla kullanabileceği şekilde dizayn ettik. Tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte iki yeni sosyal mekânı şehrimize kazandırdık. Peyzaj çalışmaları ve iç tefrişatını tamamladıktan sonra açılışlarını gerçekleştireceğiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.