Aksaray’da “Bebek Taksi” uygulaması devam ediyor

İnsan odaklı çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesinin 2021 yılında hayata geçirdiği “Bebek Taksi” uygulamasında 413 aile evlerine güvenli, rahat ve ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Aksaray Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği ve 7/24 çalışma esasına göre hizmet veren, içerisinde yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının yer aldığı “Hoş geldin bebek” paketinin de ücretsiz verileceği bebek taksiye vatandaşlar 4445568 numaralı telefondan ulaşabiliyorlar. Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, “Bebek taksi uygulaması bir yılını geride bıraktı. Arkadaşlarımız bu süre içerisinde 413 aileyi doğum sonrasında hastane çıkışlarında evlerine güvenli, rahat ve ücretsiz bir şekilde evlerine ulaştırdılar. Halkımız tarafından kabul gören uygulamayı daha da geliştirerek yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.