Aksaray’da asayiş ve trafik ekiplerinden şok uygulama

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için trafikte şok uygulama yapan polis ekipleri araç, sürücü ve yolcuları denetledi.

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçiler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda araç sürücüleri, yolcular ve araçlar bir bir sorgudan geçiriliyor. Şehrin işlek caddelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler ehliyet sorgusundan geçirilerek POLCEP sistemi üzerinden aracın sigorta ve muayene sorgusu yapılıyor. Noktalarda araçların egzoz dinlemesi yapılırken, sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı da kontrol ediliyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden uygulamalarda görev alan ekipler her 2 saatte bir değişirken, cadde ve bağlı sokaklarda da bekçiler tarafından denetimler yapılıyor.