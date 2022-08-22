Aksaray’da aranan 207 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aksaray’da ilçe, belde ve köy yollarında gece gündüz denetim ve uygulama yapan jandarma ekipleri, 1 ay içinde 207 aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yasadışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi çerçevesinde uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdüren trafik ve asayiş jandarması kent genelinde ilçe, belde ve köy girişlerinde görev alıyor. Tüm araçları durdurarak şahıslar üzerinde sorgulama, araçlar üzerinde de incelemeler yapan jandarma ekipleri 1 ay içerisinde 207 aranması olan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 207 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, jandarmadan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.