Aksaray’da Ankara Caddesi boydan boya yenilendi

Aksaray Belediyesi, şehir genelinde daha konforlu ve güvenli ulaşım için altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm ekipleriyle sahada başarılı bir çalışma yürüten Aksaray Belediyesi, şehrin en işlek caddelerinden Ankara Caddesini boydan boya yeniledi.

Aksaray Belediyesi, yeni yol açma- genişletme, yol bakım-onarım ve asfalt kaplama çalışmaları ile vatandaşlara konforlu yaşam sunmak amacıyla çalışmalarını şehir genelinde aralıksız sürdürüyor. Ankara Caddesindeki çalışma ile yol ve kaldırımlar genişletilerek daha konforlu ve kullanışlı hale getirildi. Yol genişletme çalışması ile trafik yoğunluğu kontrol altına alınarak trafik rahatlatıldı. Ayrıca kaldırımlar genişletilip yenilenerek engelli vatandaşların özgür ve bağımsız hareket etmesini sağlayacağı engelli rampası ve kılavuz çizgisi de yapıldı. Cadde boyunca sürdürülen çalışmalar tamamlanarak şehir merkezinin işlek caddelerinden olan Ankara Caddesi daha kullanışlı duruma getirildi. Sıcak asfalt serimi sonrası yol ulaşıma açıldı. Esnaf ve vatandaşlardan tam not alan çalışma ile Belediye ekiplerince şehir merkezi yenilenerek sağlıklı hale getiriliyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mesai gözetmeksizin sürdürülen çalışmalara Ebulfeyz Caddesinde devam ediliyor.