Aksaray’da 29 Ekim kutlamaları

Aksaray’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanında kutlama töreni düzenlendi. Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ile gönderdiği kutlama mesajı okundu. Öğrencilerin cumhuriyet konulu şiirleri okumasının ardından kutlama etkinlikleri başladı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Bölüğü törende gösteriler yaptı. Jandarma Komandoların gösterilerinin ardından Aksaray Üniversitesi’nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler Türk bayrağı ile Kafkas dansı yaparken, öğretmen ve öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi solo zeybek gösterisi yaptı. Öğrenciler, gaziler, polis ve askerlerin geçiş yaptığı kortej yürüyüşü ile kutlama töreni son buldu.