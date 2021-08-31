Aksaray’da 2. Kılıçarslan Türbesi ve Köşkü restore ediliyor

Anadolu Selçuklu Devleti’nin izlerini en çok üzerinde bulunduran şehirlerden olan Aksaray’da II. Kılıçarslan’ın türbesinde ve köşkünde başlatılan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in girişimleri ile başlatılan restorasyon çalışmaları Selçuklu mimarisine uygun olarak restore ediliyor. Vatandaşlar tarafından Kırkkızlar adıyla bilinen tepede bulunan türbe ve köşkün turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Restorasyon kapsamında türbede genel temizlik ve derz işlemleri yapıldı. Köşk yapısı için ise dönemin örnekleri ve yerindeki izler incelenerek Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yenileme kararları uygulandı. Söz konusu yapıların konumu Aksaray’a seyir imkanı sağlayan bir konumda olması nedeniyle yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından kullanılması da amaçlanarak sosyal donatı alanı haline getirildi. Restorasyon ve çevre düzenlemesi kararları bir yaşam alanı olarak düzenlenen ecdat yadigârı eserlerin 2021 yılının sonlarına doğru halkın ve Aksaray turizminin hizmetine sunulması planlanmakta.

II. Kılıçarslan Türbesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bizler şehrimizde bulunan ecdat yadigarı tüm eserleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Anadolu Selçuklu sultanlarından Aksaray’a önemli eserler kazandırmış olan II. Kılıçarslan’ın türbesi’nin ve köşkünün bulunduğu bölgeyi gün yüzüne çıkartmak için çalışıyoruz. Yaklaşık bir yıldır sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarını aslına uygun olarak inşa ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.