Aksaray’da 1 haftada 5 bin 50 kişi sorgulandı, 13 kişi tutuklandı

Aksaray’da polis ekiplerinin 1 hafta içerisinde gece ve gündüz yaptığı uygulama ve denetimlerde 5 bin 50 şahıs sorgulanırken, yakalanan 26 aranması olan şahıstan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda uyuşturucu ve tabanca gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 hafta içerisinde onlarca uygulama yaptı. Şehir merkezi, işlek cadde ve sokaklarda görev alan asayiş şubesi ekipleri 60 park ve okul çevresi, yürüyüş yolları çevresi, 10 metruk bina, 15 kıraathane, 7 internet kafe ve oyun salonu, 18 umuma açık iş yerini denetledi. 852 aracın da kontrol edildiği uygulamalarda 1 adet çalıntı otomobil yakalanarak 5 adet motosiklet trafikten men edildi. 5 bin 50 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildiği uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs yakalanırken 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 2,63 gram sentetik kannabionid (bonzai), 0,40 gram metanfetamin, 2,96 gram esrar, 28 adet sentetik ecza hap, 4 adet extacy maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.