Aksaray jandarmadan öğrenci servislerine sıkı denetim

Aksaray’da jandarma ekipleri öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürmesi amacıyla öğrenci servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, okul servis araçlarının denetimlerine ağırlık veren jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde bulunan tüm okullarda kontrollerini sıklaştırdı. 10 ayrı ekiple ilçe ve merkeze bağlı köylerde bulunan okullarda görev alan jandarma ekipleri, okullara ait öğrenci servislerini denetledi. Servis minibüsü şoförü başta olmak üzere gerekli belge ve servis minibüsünde olması gerekenleri kontrol eden jandarma ekipleri, eksiği olan sürücülere ceza işlem uygulayarak eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte yaklaşık 72 okulda denetim yapan jandarma ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşın önlem almaya devam ediyor. Jandarma ekipleri, öğrencileri de emniyet kemeri takmaları ve hijyen ve maske kullanımı konusunda da bilgilendiriyor.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretim döneminde yanında olmak, okul servis araçlarında huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla trafik güvenliği eğitimi ve trafik denetimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.