banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
İşte iPhone 13'ün tüm renkleri!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Çin'de TikTok'a kısıtlama: 40 dakikadan fazla kullanamayacaklar!
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
Nevşin Mengü'nün babası eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Aksaray jandarmadan minik öğrencilere güvenlik eğitimi

Aksaray’da jandarma ekipleri “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinin Kontrolü” projesi kapsamında minik öğrencilerle bir araya gelerek hem güvenlik eğitimi veriyor hem de onlarla oyunlar oynayarak unutulmaz bir an geçirmelerini sağlıyor.

AKSARAY 20.09.2021, 14:41
Aksaray jandarmadan minik öğrencilere güvenlik eğitimi

Aksaray’da jandarma ekipleri “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinin Kontrolü” projesi kapsamında minik öğrencilerle bir araya gelerek hem güvenlik eğitimi veriyor hem de onlarla oyunlar oynayarak unutulmaz bir an geçirmelerini sağlıyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, olumsuz tüm olayların önüne geçilmesi ve okulların da açılmasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini alabilmesi için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe, belde ve köylerde bulunan ilkokulları ziyaret eden jandarma ekipleri minik öğrencilerle bir araya gelerek ilk olarak güvenlik eğitimi veriyor. Öğrencilerin güven içerisinde okula gidip gelmeleri ve okulda geçirilen zaman içerisinde neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler veren jandarma ekipleri, dışarıdan okula girmeye çalışan ve bir şeyler vermek amacıyla çağıran insanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Öğrencileri, tanımadıkları insanların yanına gitmemeleri ve en küçük bir tereddütte yakınlarda bulunan diğer insanlardan yardım istenilmesi konusunda bilgilendiren jandarma, eğer mümkünse 112 Acil Yardım Çağrı merkezinin aranması gerektiği konularında bilgiler verdi. Eğitimlerin ardından jandarma ekipleri, minik öğrencilerle okul oyun alanında çeşitli oyunlar oynayarak onların unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı. Programın sonunda jandarma, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye etti.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, “Okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanması kapsamında çalışmalarımıza hassasiyetle devam edilecektir” denildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0