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Aksaray jandarma denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Aksaray’da yaşanan kazaların önlenmesi, mal ve can kayıplarının en az seviyeye indirilebilmesi için ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

AKSARAY 19.10.2021, 16:21
Aksaray jandarma denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Aksaray’da yaşanan kazaların önlenmesi, mal ve can kayıplarının en az seviyeye indirilebilmesi için ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yaşanan trafik kazalarının önlenmesi, mal ve can kayıplarının en aza indirebilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köy yollarında hemen her gün uygulamalar yapıyor. Yaptığı uygulamalarda sürücü ve yolcular asayiş yönünden sorgulanırken, araç ve evraklarda bir bir kontrol ediliyor. Ayrıca uygulamada jandarma ekipleri sürücülere bilgiler vererek birçok kural hakkında uyarılarda bulunuyor. Özellikle emniyet kemeri takılması konusunda uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, emniyet kemeri takan sürücüleri tebrik etti. Uygulamalarda emniyet kemeri kullanımı konusunda broşür de dağıtıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve emniyet kemeri kullanımının arttırılması için trafik denetimi faaliyetlerimize devam edilecektir” denildi.

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