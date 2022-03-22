Aksaray Belediyesinin atık su analizleri ASÜ’de yapılıyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), eğitim-öğretim faaliyetleri ve kültür-sanat-spor etkinliklerinin yanı sıra, yaptığı bilimsel analiz ve ölçümlerle de şehre önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Bir süre önce imzalanan iş birliği protokolünün ardından ASÜ, Aksaray Belediyesinin ihtiyaç duyduğu atık su analizlerini kendi laboratuvarlarında yapmaya başladı. Analizler, Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM) bünyesinde yapılıyor.

ASÜ laboratuvarlarının piyasanın ihtiyaç duyduğu pek çok farklı analizi en doğru biçimde yapabilecek teknik altyapıya ve cihazlara sahip olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Üniversitemiz, Aksaray Belediyesi ile farklı konularda iş birliği içinde çalışıyor. Yakın zamanda imzaladığımız protokolle birlikte, Aksaray Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu atık su analizlerini de yapmaya başladık. Bu protokol hem kurumlar arası iş birliğinin gelişmesi hem de topluma dönük hizmetlerin nitelik ve nicelik olarak artması açısından son derece önemli” dedi.

ASÜBTAM’ın sadece kampüse ve şehre değil bölgeye de hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip olduğuna da dikkat çeken Rektör Şahin, “Laboratuvar altyapımız son derece güçlü ve bunu daha da geliştiriyoruz. Son bir yıl içinde laboratuvarlarımızdaki işlem hacmi yüzde 34 oranında arttı. ASÜBTAM’ın akredite bir birim olması, işlem sayısını arttırmanın dışında, analizlerin, ölçümlerin ve değerlendirmelerin güvenilirliğini ve yetkinliğini de göstermektedir” diye konuşut.

Prof. Şahin, iş birliği içinde çalışmaya sağladığı katkılar münasebetiyle Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’e ve ekibine teşekkür etti.