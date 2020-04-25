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Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DOLAYISI İLE BU RAMAZANDA YAPILAMAYAN TOPLU ETKİNLİKLERİN YERİNE ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPAN AKSARAY BELEDİYESİ VATANDAŞLARA 30 GÜN BOYUNCA 30 BİN ADET RAMAZAN AYINA ÖZEL HEDİYE PAKETİ DAĞITIYOR.

Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DOLAYISI İLE BU RAMAZANDA YAPILAMAYAN TOPLU ETKİNLİKLERİN YERİNE ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPAN AKSARAY BELEDİYESİ VATANDAŞLARA 30 GÜN BOYUNCA 30 BİN ADET RAMAZAN AYINA ÖZEL HEDİYE PAKETİ DAĞITIYOR.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:55
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Aksaray Belediyesinden Ramazan hediyesi

Aksaray Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 30 gün boyunca 30 bin adet hediye paketi dağıtacak.

Her yıl Ramazan ayında düzenlenen toplu iftar programları bu yıl korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edildi. Ramazan aynın getirdiği manevi duyguyu hissettirebilmek için çeşitli çalışmalar yürüten Aksaray Belediyesi iftara yakın bir saatte ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek onlara içerisinde Aksaray Belediyesi Akmek birimi tarafından üretilen maske ve Aksaray Tahinlisinin olduğu paketleri hediye ediyor. Ramazan ayını kutlayarak bir süre sohbet eden ekipler, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in yazdığı mektupları da sahiplerine ulaştırıyor.

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