banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Aksaray Belediyesinden hastalara bakım seti

Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hastanede yatan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de hasta bakım seti dağıttı.

AKSARAY 22.06.2021, 16:14
Aksaray Belediyesinden hastalara bakım seti

Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hastanede yatan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de hasta bakım seti dağıttı.

Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni proje kapsamında Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara bakım seti dağıtıldı. Kolonya, terlik, peçete, ıslak mendil, çay ve kahveden oluşan hasta bakım seti ekipler tarafından bir bir hastalara dağıtıldı. Ekipler ayrıca hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in de selamını iletti. Uygulamayı memnuniyetle karşılayan hasta ve hasta yakınları belediyeye teşekkür etti. Hasta yakını Kemal Dağdaş, “Belediye başkanımız Evren Dinçer sağ olsun hastamızı yatağında ziyaret etti, bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Teşekkür ediyoruz kendisine” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493