Aksaray Belediyesinden hastalara bakım seti

Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri hastanede yatan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de hasta bakım seti dağıttı.

Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni proje kapsamında Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara bakım seti dağıtıldı. Kolonya, terlik, peçete, ıslak mendil, çay ve kahveden oluşan hasta bakım seti ekipler tarafından bir bir hastalara dağıtıldı. Ekipler ayrıca hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, Belediye Başkanı Evren Dinçer’in de selamını iletti. Uygulamayı memnuniyetle karşılayan hasta ve hasta yakınları belediyeye teşekkür etti. Hasta yakını Kemal Dağdaş, “Belediye başkanımız Evren Dinçer sağ olsun hastamızı yatağında ziyaret etti, bizim ihtiyaçlarımızı karşıladı. Teşekkür ediyoruz kendisine” dedi.