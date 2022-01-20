Aksaray Belediyesinden final haftasında öğrencilere çorba ve tatlı ikramı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, öğrencileri yoğun final haftasında yalnız bırakmadı. Öğrencilere sıcak çorba ve tatlı ikram eden Dinçer, bir süre öğrencilerle sohbet edip görüşlerini aldıktan sonra sınavlarında başarılar diledi.

Soğuk kış günlerinde Aksaray Eğitim ve Artırma Hastanesi ile Sağlık İl Müdürlüğü bahçesindeki çorba evinden ve mobil çorba aracı her gün farklı noktalarda çorba hizmetine devam ederken, mobil çorba aracının son adresi Aksaray Üniversitesi merkez yerleşkesi oldu. Belediye Başkanı Evren Dinçer, öğrencilerin en yoğun olduğu final haftasında onları yalnız bırakmadı. Başkan Dinçer’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Özçifçi de eşlik etti. Başkan ve beraberindekiler, mobil çorba aracından kendi elleriyle öğrencilere çorba ve tatlı ikram etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Dinçer, “Üniversite öğrencilerimiz için son derece önemli olan final haftasında onları yalnız bırakmak istemedik. Bu soğuk kış mevsiminde hem içleri ısınsın, ağızları tatlansın hem de sınav kaygılarından uzaklaşmaları adına bir süre onlarla hasbihal ettik. Tüm öğrenci kardeşlerimize final haftasında başarılar diliyorum” dedi.

Belediyenin sıcak çorba ikramı ile ilgili konuşan öğrenciler, Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür etti. Başkan Dinçer, öğrencilerle final haftasıyla ilgili anıları paylaştı. Sohbet ortamında devam eden etkinlik günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.