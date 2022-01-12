Aksaray Belediyesinden çocuklara “Böcek Şenlik Okulu” etkinliği

Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi, Ankara Üniversitesi ve Aksaray Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğinde “Böcek Şenlik Okulu” etkinliği gerçekleştirildi.

Çocukların doğa ile iç içe olması ve yaşadıkları doğada var olan canlıları tanımalarına yönelik çalışmalar yapan Aksaray Bilim Merkezi çocukların ekoloji ve zooloji alanında eğlenerek öğrenmesini sağladı. Aksaray Bilim Merkezinde bulunan uzman eğitimciler çocuklara doğada insanlarla birlikte yaşamını sürdüren canlıları tanıttı. Görsel materyaller kullanarak gerçekleştirilen etkinlikte 50 çocuk canlıların anatomik yapısını tanıdı. Ayrıca çocuklar böcek, arı gibi canlıların sağladığı faydaların farkına vardı. Aksaray Bilim Merkezinin birbirinden eğitici birçok etkinliğinden faydalanan çocuklar bu tür etkinliklerden dolayı teşekkür ettiler. Aksaray Bilim Merkezini gezerek teknoloji ve doğanın bir arada yaşanabileceğine şahitlik etti.