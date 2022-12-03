Aksaray Belediyesi’nden anlamlı 3 Aralık etkinliği

Aksaray Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’deki 14 engelli derneğini davet ederek, 2 gurbetçinin destekte bulunduğu yeni akülü araçları dağıttı.

Aksaray Belediyesi öncülüğünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi. Türkiye genelindeki 14 farklı engelli derneğini buluşturan Aksaray Belediyesi, yüzlerce engelli vatandaşı bir araya getirdi. Engelli öğrencilerin okuduğu İstiklal Marşına eşlik edilmesiyle başlayan programda Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde kurs gören öğrenciler Kur’an-ı Kerim okudu. Renkli görüntülere sahne olan program boyunca engelli vatandaşlar tarafından kurslarda yapılan eşyalar tanıtılırken, program sunuculuğu ve müzik dinletileri engelli çocuklar tarafından yapıldı. Aksaray Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan sunumlar ve müzik dinletilerinin ardından Hollanda’da yaşayan 2 gurbetçi tarafından toplanan bağışlarla alınan akülü araçlar sahiplerine teslim edildi. Yeni araçlarına kavuşan engelli bireyler ve aileleri duygu dolu anlar yaşarken, araçlar süslenerek balo salonunda test edildi. Hollanda’da yaşayan 2 gurbetçinin hayırseverlerden temin ettiği 50 akülü araç törenle engellilere verilirken, duygularını anlatan vatandaşlar teşekkür etti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Göreve geldikten sonra engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına neler yapabiliriz, yaptığımız hizmetlere onları nasıl paydaş ederiz bunların araştırması ve mücadelesi içerisine girdik. Alt yapıdan üst yapıya hangi hizmetimiz olursa olsun hep engelli bireylerimizi düşünerek gerçekleştirdik. Bundan sonra da bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu yeterli değil biliyorsunuz ki 14 engelli derneğimiz vardı. Hepsi ayrı ayrı yerlerde hizmet vermeye çalışıyorlardı. Birçok sorunla uğraşıyorlardı. Biz bunları bir çatı altında topladık. Daha verimli hizmet versinler diye fırsat sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. 18 farklı branştta 775 kardeşimize kurs verdik. Faaliyetlerimizle kardeşlerimizin etkin olmalarını da sağlamaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri 99 akülü aracı ve 128 tane manuel tekerlekli aracı engelli kardeşlerimize teslim ettik. Bugün de 50 adet akülü ve donanımlı aracımızı hediye edeceğiz. Hollanda’da yaşayan hemşerilerimiz Olgun Akdoğan ve Taner Özcan’ın hayırsever vatandaşlarımızdan temin ettikleri bu araçlar engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırsın temennisi ile tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.