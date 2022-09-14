Aksaray Belediyesi tahrip edilen trafo ve duvarları sanatsal boyamalarla süslüyor

Aksaray Belediyesi, kentin her noktasında bulunan boş duvarlar, trafo binaları ve elektrik panolarını birbirinden renkli görsellerle süslüyor.

Şehre estetik güzellikler kazandırmak amacı ile çim çit giydirmeleri, led aydınlatmalar ve dekoratif trafik ışıkları gibi çalışmalar yapan Aksaray Belediyesi, kentin bir çok noktasında bulunan boş duvarları, trafo binaları ve elektrik panolarını boyayarak süslüyor. Sokakların sanatla buluştuğu bu çalışmada; milli, manevi, tarihi değerler ve doğa resimleri kullanılıyor. Bu figürlerin yanı sıra Hasandağı, Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Tuz Gölü flamingoları ile Malaklı köpeği gibi Aksaray’ın ismi ile özdeşleşmiş figürlerde şehrin sokaklarına resmediliyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer şehrin sokaklarında, caddelerinde ve alt geçitlerinde yapılan çalışmaların şehre renk kattığını ifade ederek, vatandaşlara şehrin sokaklarında görsel zenginlikler sunduklarını söyledi.