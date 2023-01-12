AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy istifa etti

Aksaray AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy görevinden istifa etti.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, yazılı olarak yaptığı açıklamasında, “AK Partimizin kuruluşundan itibaren gönül bağı ile bağlı olduğum ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeliği ile başlayan hizmet yolculuğumda, merkez ilçe yönetim kurulu üyeliği, 10 yıl belediye meclis üyeliği, 5 yıl belediye başkan yardımcılığı, belediye başkan vekilliği ve il yönetim kurulu üyeliği görevlerini onurla ve gururla yürüttüğüm partimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 12 Eylül 2017 tarihinden bu güne kadar AK Parti Aksaray İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bugün itibariyle genel merkezimizin takdir ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla 2023 genel seçimlerinde aday adayı olmak üzere il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada AK davamızın izinde Cumhurbaşkanımızın emrinde verilecek tüm görevleri layıkıyla yerine getirmeye hazır olduğumu beyan etmek istiyorum. Göreve atandığım günden itibaren desteklerini her zaman yanımda hissettiğim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir başta olmak üzere tüm genel başkan yardımcılarımıza şükranlarımı arz ediyorum. AK davamıza hizmet etmeye başladığım günden itibaren birlikte omuz omuza görev yapmış olduğumuz, il başkanlarımız, milletvekillerimiz, il belediye başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, belde başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, sandık başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, ,ilçe-belde belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, il genel meclis başkanlarımız ve il genel meclisi üyelerimiz olmak üzere partimizin en kıymetli organı olan ve partimizin ana çekirdeğini oluşturan parti üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum” dedi.