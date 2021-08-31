6 ülkeden 30 öğrenci “Sıfır Günü” kapsamında ASÜ’de buluştu

Erasmus Gençlik Değişim Programı kapsamında düzenlenen “Sıfır Günü” etkinliği kapsamında, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu altı ülkeden 30 öğrenci Aksaray Üniversitesi (ASÜ)’nde buluştu.

Azalan temiz su kaynaklarına ve küresel su kirliliğine uluslararası ölçekte dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin bir bölümde öğrenciler, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ile bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Prof. Yusuf Şahin, "Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı çok bilir? Sorusundan yola çıkarak, kanaatimiz o dur ki; çok gezen de çok okuyan da çok bilir. Proje çerçevesinde öğrencilerimizin geziyor olması aynı zamanda çok şey de öğreniyor oldukları anlamına geliyor. Zaten hayat, farklı olanları tanımak, onlarla yaşamak, onları anlamak ve birlikte güzel işler çıkarmaktır ve bu durum hayatta başarının da anahtarlarından birisidir. Erasmus ve benzeri organizasyonlar bu imkânları sağlar” dedi.

Öğrencilerin odaklandıkları su konusunun çok önemli olduğunun altını çizen Rektör Şahin, “Hayat dört şey üzerine kuruludur ve bunlardan birisi de sudur. Dünyada su kaynaklarıyla ilgili ciddi sorunlar var. Aksaray, Türkiye’nin en kurak beş şehrinden birisidir. Sizlerin bu proje çerçevesinde bizlere sunacağı fikirler ve tecrübe paylaşımları çok kıymetli. Başta su olmak üzere, kısıtlı kaynakları kullanırken herkesin daha dikkatli davranma mecburiyeti var” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından katılımcı öğrenciler, kendi ülkelerinin kültürünü yansıtan şarkılardan örnekler sundu. Türkiye, İtalya, İspanya, Romanya, Makedonya ve Litvanya’dan öğrencilerin yer aldığı organizasyon, ana temaya dair farkındalık çalışmaları, broşürler ve kısa bir tiyatro gösterisi ile tamamlandı.