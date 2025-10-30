Bayraktar, “Akkuyu’nun ilk ünitesinde 2026’da elektrik üretimi yapılması hedefleniyor. Bu proje, enerji çeşitliliği yolculuğumuzda tarihi bir dönüm noktası olacak” dedi.

Türkiye’nin enerji vizyonu Verona’da anlatıldı

Bakan Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen 18’inci Verona Avrasya Ekonomi Forumunda Türkiye’nin enerji vizyonunu anlattı. Küresel ekonominin büyük bir belirsizlik ve dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde forumun önemine dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin bu süreci “esnek, ileriye dönük ve çeşitlendirilmiş bir stratejiyle” yönettiğini ifade etti.

Bayraktar, Türkiye’nin son 20 yılda ekonomisini dört kat büyüttüğünü vurgulayarak, “Bugün Türkiye, güçlü büyüme ivmesi, dinamik özel sektörü ve küresel değer zincirlerine entegrasyonu ile dünyanın 17’nci büyük ekonomisidir” dedi.

Kurulu güç 121 GW’ı aştı, yenilenebilir payı yüzde 60’ı geçti

Enerji alanındaki gelişmelere değinen Bayraktar, Türkiye’nin toplam kurulu gücünün 121 GW’ı aştığını ve bunun yüzde 60’tan fazlasının yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belirtti. “Bu oran Türkiye’yi bölgesinde lider konuma taşımaktadır” diyen Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

“Akkuyu, enerji çeşitliliğinde dönüm noktası olacak”

Nükleer enerji alanında da önemli adımlar atıldığını vurgulayan Bayraktar, Rusya ile iş birliği içinde yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin 2026 yılında elektrik üretimine başlamasının planlandığını ifade etti.

Bayraktar, “Akkuyu NGS, enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği açısından Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacak” diye konuştu.

Türkiye, enerji merkezi olma yolunda

Doğal gaz alanında da stratejik projelerin sürdüğünü hatırlatan Bakan Bayraktar, TürkAkım ve TANAP projeleriyle hem Türkiye’nin arz güvenliğinin sağlandığını hem de Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sunulduğunu belirtti.

Bayraktar, ayrıca Karadeniz Sakarya Gaz Sahası ve Gabar Petrol Sahası’ndaki üretim artışlarının Türkiye’nin enerji bağımsızlığını güçlendirdiğini dile getirdi.

Enerji verimliliği ve karbon hedefleri

Enerji Verimliliği Eylem Planı’na da değinen Bayraktar, 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılmasının ve 100 milyon ton karbon salımının önlenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Konuşmasını küresel iş birliği vurgusuyla tamamlayan Bayraktar, “Küresel ekonominin şekillenmesinde, ortak refah ve sürdürülebilir büyüme için güvenilir bir ortak olarak yapıcı rolümüzü sürdüreceğiz” dedi.