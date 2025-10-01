Koza-İpek Holding’in tüm iştirakleri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti. Akın İpek’e ait gayrimenkuller arasında Boğaz’ın en değerli yapılarından biri olarak gösterilen Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk için daha önce yapılan ihaleler sonuçsuz kalmıştı.

Beyaz Köşk, önceki muhammen bedelin düşürülmesinin ardından 30 Eylül’de 810 milyon TL + KDV muhammen bedelle tekrar ihaleye çıkarıldı. Açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleşen ihalede en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon TL oldu. Yönetim kurulunun onayının ardından tapu devri işlemlerinin kısa süre içinde tamamlanacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili olarak Koza Altın İşletmeleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, “İstanbul, Beşiktaş, Bebek Mahallesi’nde yer alan 1259 ada 132-133 parseldeki gayrimenkulümüzün ihalesi açık teklif ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilmiştir. En yüksek teklif KDV dahil 1.116.000.000 TL olmuştur. Yönetim Kurulu onayı sonrası tapu devri işlemleri tamamlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Beyaz Köşk, 2 bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat, çatı katı ve teras katından oluşuyor. Yapının 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare teras alanı bulunuyor. Öte yandan “Kahverengi Köşk” ise zemin ve normal kattan oluşuyor ve brüt 230 metrekare kapalı alan sunuyor.

Boğaz’daki tarihi ve kültürel değeri yüksek bu yapının satışı, gayrimenkul piyasasında büyük ilgi gördü ve merakla takip edilen ihale süreci, Beyaz Köşk’ün yeni sahibini belirledi.