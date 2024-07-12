Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde yeni dönemde sertifikalı mesleki eğitim kursları başlıyor. Merkezde son olarak Türkiye’de ilk kez yapay zekâ destekli animasyon kursunun yanı sıra, uzman eğitmenler gözetiminde bilgisayar destekli muhasebe, insan kaynakları, web tasarım, grafik tasarım, moda tasarım ve bilgisayar işletmenliği eğitimi verilecek.



Son başvuru tarihi 28 Temmuz 2024

Kontenjanların sınırlı olduğu kurslara başvurup meslek sahibi olmak ve geleceğe daha güvenle bakmak isteyen gençler, detaylı bilgi için (05527690801) numaralı telefon üzerinden de bilgi alabilecek. Tamamı ücretsiz olan kurslara son başvuru tarihi ise 28 Temmuz 2024 Pazar.