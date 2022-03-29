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Akdeniz ve Ege tehlike altında!

Güncel 29.03.2022, 12:29
Akdeniz ve Ege tehlike altında!
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Akdeniz Koruma Derneği, dünyadaki bitki habitatları içinde en fazla karbon depolama özelliğine sahip deniz çayırlarının neslinin devamı için Gökova Körfezinde sürdürdüğü kafesleme çalışmalarını sürdürüyor.