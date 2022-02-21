Akdamar Adasında yürüyüş ve fotoğraf şöleni

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Van Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler yoğun katılımla devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, pandemi ve gündelik hayatın koşuşturmasından yorulup, strese ve kent yaşamına ara vermek isteyenler için düzenlediği kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği bu hafta Gevaş ilçesinde bulunan tarihi Akdamar Adası’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait araçlarla şehir merkezinden alınan vatandaşlar ücretsiz olarak Edremit ilçesinde bulunan marinaya getirildi. Burada bir araya gelen doğaseverler, deniz otobüsleriyle yarım saatlik yolculuğun ardından adaya ulaştı.