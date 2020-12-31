Akar ve komuta kademesinden sürpriz Azerbaycan ziyareti

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü’de bir araya geldi. Ortak Merkez’de ateşkesin gözetlenmesi ve takibinin gerçekleştirileceğini belirten Akar, “Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk-Rus askerleri birlikte çalışmak suretiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz” dedi.