Haber: Bilal Koçak

Tekstil, hazır giyim, inşaat-gayrimenkul, serbest bölge işletmeciliği, catering, spor, ambalaj ve turizm sektöründe faaliyet gösteren Şahinler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in ‘Sıfırdan Zirveye’ isimli kitabının lansmanı Şahinler Holding’’in Antalya’ Konyaaltı’nda yeni turizm yatırımı olan Megasaray Westbeach Antalya Oteli’nde gerçekleştirildi.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in hayat hikayesini kaleme aldığı “Sıfırdan Zirveye” kitabın lansmanı öncesinde Kemal Şahin, ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Nobel Ödüllü Profesör Daron Acemoğlu ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da bir sunum gerçekleştirdi.

Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak / AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız

“TÜRKİYE ARALIKSIZ DÖRT DÖNEMDİR BÜYÜYOR”

AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız, sunumunda Türkiye ekonomisinin son dört dönem ve 17 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü ifade etti. Türkiye’min dengeli ve sürdürülebilir şekilde büyüdüğüne dikkat çeken Ziya Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ KÜRESEL ALANDA MARKALARIMIZIN SAYISI ARTIYOR”

“Türkiye, dengeli ve sürdürülebilir büyüyor. Bu son derece önemli. Ülkemizin küresel alanda ben de varım diyen markaları var. Özellikle savunma sanayiinde ve teknolojide yaptığımız büyük atılımlar bütün dünyanın dikkatini çekiyor ve taktirini topluyor. Bu alanda dışa bağımlılığı tersine çevirdik. ihracatımız da giderek artıyor.

Türkiye büyük bir küresel hamle ve çıkış yapıyor. Türk insanının müteşebbis gücüne güveniyorum. Gelecek 20 yılda Türkiye,dünyada çok farklı yerde olacak. Üreten, küresel pazarlarda gücü ve markaları olan bir ülke haline gelecek.

Türkiye’de bugün cari açığı yüzde 1’in altına çekme başarısını gösterdik. Fosil yakıtlardan uzaklaşıp yeşil dönüşüme geçiyoruz. Önümüzdeki dönemde de yapısal reform planını gerçekleştireceğiz.”

“DİJİTALLEŞMEDE MONOPOLLEŞME ÖNLENMELİ”

Ziya Altunyaldız, konuşmasında dünyada çok hızlı bir şekilde dijital dönüşümün yaşandığına dikkat çekerek, siber tehdidin bütün ülkeleri ilgilendirdiğini sözlerine ekledi. Altunyaldız, “Dijitalleşmede monopolleşmeyi önlemek için özellikle gelişmiş ülkeler bir araya gelip buna acil bir çözüm bulmalıdırlar” dedi.