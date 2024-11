AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grubu'nda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan arbedeyi değerlendirdi. Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyon salonuna girişinde engellemeyle karşılaştığını ve arbede yaşandığını hatırlatarak, “Hiç arzu etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz görüntüler kamuoyuna yansıdı. Aziz meclisimiz, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş milletvekillerimizin görev yaptığı bir tarihi mekan. Burada seçilen milletvekillerimiz kendi seçmenine yönelik olarak aziz milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü faaliyeti, çalışmayı, her türlü öneriyi, varsa eleştiriyi her zeminde ve her alanda yapma sorumluluğu içerisindedir” ifadelerini kullandı.

Sorumluluk sahibi olarak Özgür Özel'den de konuyla gerekli adımı beklediklerini belirten Güler, “Burada asla kaba kuvvete, şiddete ve kabadayılığa asla yer veremeyiz. Kabul edemeyiz. Bunu normal sayamayız. Ben bir kez daha bu konularda bütün arkadaşlarımızın duyarlı bir şekilde meclis çalışmalarına her türlü katkıyı vermelerini, düşüncelerini, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmelerini, her türlü müzakerenin rahatlıkla yapılabileceği bir ortam olarak inşallah meclisimizi bundan sonra da güzel çalışmalara imza atacaktır. Aziz milletimiz bizden bu türden bir davranış beklemiyor. Kendi beklentisini, kendi hayatını daha da iyileştirecek kanunları yapmayı bizden bekliyor. AK Parti grubu olarak bundan sonra da bu dikkatle, bu özenle, bu hassasiyetle, meclis çalışmalarına devam edeceğimizi ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den de gerekli tutumu almayı buradan beklediğimizi, bir özür beklediğimizi de ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Güler, dün CHP grup toplantısında konuşan Özel'in sözlerine cevap verdi. Güler, 9. Yargı Paketi olarak bilinen teklifle ilgili olarak, “Kanun teklifimiz bizim madde olarak Türk Ceza Kanunu'nun yedinci bölümünde yer alan ve Türk Ceza Kanunu'nun 326. maddesi kapsamında başlayan ve devamında da mevcut. Bu ceza maddeleriyle birlikte ki orada en son 326. maddedeki ve devamındaki maddeler devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından bahseder. 339. maddede bu kapsamda bilgi ve belge temin etmeyi ifade eder. Fakat Sayın Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada maalesef ama maalesef şöyle ifadelerde bulunmuştur. Ne demiştir? Demiştir ki bu yasayla Güya MİT Türkiye'deki üçüncü ülkelerin birinci ülkelere yaptığı operasyonlarda falan filan ama bir yazmış AK Parti grubu herkes ajan, gazeteci ajan, televizyoncu ajan, öğrenci ajan, siyasetçi ajan, her muhalif ajan. Bu cümleleri duyduğumda ben ağzım açık, hayretler içerisinde kaldım. Acaba Sayın Özgür Özel'e ne okuttular? Neyi okudu? Çok merak ediyorum. Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme başlığı. Madde 339'a aziz milletimize de buradan ben arz etmek istiyorum. Bakın bakayım biraz önce Özgür Özel Bey'in bahsettiği gibi bir şey var mı? Geçiyor mu? Bu bölümde düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir” diye konuştu.

Teğmenlerin Kara Harp Okulu'nda yemiyle ilgili de Güler, “CHP Genel Başkanı yine o grup toplantısında malumunuz Kara Harp Okulu'nda yaşanan ve resmi törenin dışındaki bir korsan yemin merasimine hakkında da çok enteresan sözler söylemiş. Ne demiş mesela? Demiş ki orada; Burada korsan yemin törenini düzenleyen teğmenlerin kılıç çekerek biz Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları ve haklarında disiplin soruşturması yapıldığını iddia ediyor. Halbuki burada olayların esasına baktığımızda bu korsan yemin törenini düzenlemeye çalışan teğmenlerin bazılarının öncesinden oradaki bölük komutanı ve tabur komutanı tarafından uyarıldıkları, izin almaya çalıştıkları ve bu hususta da evre itaatsizlik yapıldığını iddia ediyor. Hukuk ve disiplinsizlikten dolayı bir soruşturma yapıldığını, bir disiplin işlemi yapıldığını dün itibariyle Milli Savunma Bakanlığımız açıklamış. Söylenen sözlerle hiçbir ilgisi yok. Orada ne söylendiğiyle ilgili bir soruşturma, bir disiplin süreci işletilmiyor. Orada yapılan durum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak son derece tehlikelidir. Eylemin önceden planlanarak basınında davet etmek suretiyle organize şekilde yapılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ayrılık varmış algısı oluşturulmuş, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir, diyor. Bu kapsam içerisinde yürütülen bir soruşturma rapora bağlanmış ve yüksek disiplin kurulu da bu süreci devam ettiriyor. İlgili teğmenler savunmalara alınacak, ilgili bu kişilerin yaptığı eylemler yüksek disiplin kurulu tarafından değerlendirilecek ve ona göre bir karar oluşturulacak” değerlendirmesini yaptı.

Belediye borçlarına yönelik ise Güler, “Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerden önce Şubat 2019'daki borcu 200 milyon TL. SGK'ya borcu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yine Şubat 2019'daki borcu 70 milyon TL. Sonra hangi parti geldi? Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları geldi. Peki ne olmuş arkadaşlar? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül 2024 itibariyle borcu tam 8.3 milyar TL'ye yükselmiş. Tam 41 kat artmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Eylül 2024 itibariyle borcu da tam 5.9 milyar TL'ye çıkmış. Tam 85 kat artmış” ifadelerini kullandı.