Buna göre, bu üç sektörde toplam ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artış göstererek 16 milyon 89 bin 450 kişi oldu. Geçen yılın Ağustos ayında toplam çalışan sayısı 15 milyon 904 bin 602 kişi olarak kaydedilmişti.

Sektör bazında incelendiğinde ise farklı tablo ortaya çıkıyor: Sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,6 gerilerken, inşaat sektörü yüzde 7,2 artışla büyüme gösterdi. Ticaret ve hizmet sektöründe ise çalışan sayısı yüzde 2,6 yükseldi.

Aylık değişime bakıldığında ise toplam ücretli çalışan sayısında bir önceki aya göre önemli bir değişim gözlenmedi. Sanayi sektöründe aylık bazda yüzde 0,6 azalış yaşanırken, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında artış kaydedildi.

TÜİK’in verileri, Türkiye’de iş gücü dağılımının sektörler arasında farklı dinamikler gösterdiğini ve inşaat ile hizmet sektörlerinin istihdam artışına öncülük ettiğini ortaya koyuyor.