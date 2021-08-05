SERDAR PLASTİK, CANIAS 4.0 TEKNOJİLERİ TERCİH ETTİ

30yılı aşkın tecrübesiyle dünya çapında binden fazla müşteri, 30 binden fazla kullanıcı ve 50’den fazla iş ortağıyla 31 ülkede 16 dilde hizmet veren IAS (Industrial Application Software), sektörünün en büyük firmalarından biri olan, beyaz eşya, otomotiv ve termoteknik grubu başta olmak üzere, uzay ve havacılık sanayinin de içinde olduğu 13 ayrı sektörde, dünya çapında 65’den fazla ülkede, 200’den fazla müşterisine, yüksek teknoloji komponentlerin tasarım ve üretimini yapan Serdar Plastik ile anlaştı. Serdar Plastik AŞ, iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetmeye karar verdi. IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ve Serdar Plastik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Serdar Tütek’in katılımı ile sözleşme toplantısı düzenlendi. 7 Temmuz 2021 tarihinde Serdar Plastik AŞ Ar-Ge Merkezi’nde bir araya gelen taraflar işbirliklerinin ilk adımını imzaladıkları sözleşme ile attılar

“YARININ SANAYİSİ İÇİN YATIRIM YAPIYORUZ”

Başta kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP olmak üzere otomasyon, IoT, big data, bulut, iş zekası ve e-Devlet entegrasyonları gibi pek çok çözümü bütünleşik olarak, entegre bir yapı ile hizmete sunan IAS, firmaların dijital dönüş yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor. Son olarak Serdar Plastik AŞ ile anlaşmaya varan IAS, canias4.0 çatısı altında sunduğu bütünleşik çözümleri ile firmanın dijital dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarına hizmet verecek. Serdar Plastik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Serdar Tütek, yaptığı konuşmada, “IAS ile birlikteliğimizde şirketimizin önümüzde ki minimum 10 yılını organize ederek, dünya pazarındaki rakiplerimizle var olan rekabet gücümüzü daha ileri aşamalara getirmeyi hedefliyoruz. Firmamız, IAS ile birlikteliğinde bugünün değil yarının sanayisini de daha verimli ve daha ekonomik hale getirmek için ortak çalışmalar yürütecek. Şu an en yoğun şekilde üzerine çalıştığımız konu, sahadan topladığımız dataları daha anlamlı halde içeri almak ve daha iyi yorumlayarak, iş süreçlerimizi verimli hale getirebilmek. Burada IAS’nin çok güçlü yerleri olduğunu gördük. Bunları Serdar Plastik içerisinde uygulayacağız” dedi.

“SERDAR PLASTİK’İN DİJİTAL YOLCULUĞUNA DESTEK OLACAĞIZ”

ekleştirilen toplantıda konuşan IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber de “Gelecek için yaptıkları yatırımlarda bizim yazılımlarımızı ve IoT çözümlerimizi rehber olarak seçtikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Uzun bir beraberlik olacak ve burada bahsettiğimiz sadece data çözümü değil. Komple bir çözümden, Endüstri 4.0’dan bahsediyoruz. Plastik komponent sektörünün lider kuruluşlarından biri olan Serdar Plastik A.Ş.’nin çok uzun yıllardır devam ettirdikleri dijitalleşme çalışmalarına IAS teknolojileriyle sunacağımız hizmet ve ürünlerimizle önemli katkı sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.