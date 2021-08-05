RAHATLATICI VE POZİTİF BİR BANYO ORTAMI; GEBERİT SMYLE

Banyo deneyimini konfor ve teknolojinin yardımıyla daha keyifli hale getiren Geberit, her ürününde olduğu gibi Smyle banyo serisinde de yaşam alanlarına zarafet katıyor. Minimal hatlara sahip Smyle, fonksiyonelliğiyle tasarım konusunda özgürlük vadederken banyoların değişken yapısına uyum gösterebiliyor. Böylece kullanıcısını rahatlığa ulaştırıyor.

FARKLI BOYUTTAKİ BANYOLARA UYGUN MOBİLYALAR

Smyle serisinde yer alan oval ve kare tasarıma sahip ince ve dar kenarlı lavabolar, farklı seçenekleri de beraberinde getiriyor. Neme dayanıklı modüler mobilyalar birçok şekilde tasarlanabilirken her ebattaki banyoya da hitap ediyor. Antrasit çekmece içleri geniş saklama alanlarının yanı sıra yavaş kapanma özelliği ve üstün kalitesiyle de ilgi odağı oluyor.

Banyoların tamamlayıcı öğesi olan aksesuarlar da Smyle ile farklı bir havaya bürünüyor. Opsiyonel düzenleme kutuları ile çekmecelerdeki alanın optimum düzeyde kullanımına imkan tanırken, Smyle’ın duvar rafı sistemleri aynı zamanda havlu askısı olarak da kullanılarak tasarımı farklı bir boyuta taşıyor. Geberit Option aydınlatmalı aynalar ile uyumlu mobilyaların antrasit, kum grisi, beyaz, Amerikan cevizinden oluşan renk alternatifleri de inovatif dekorasyon anlayışını temsil ediyor.

Ayrıca, 4,5 litre ile yıkama imkanı veren Senya asma klozetle tamamlanan Geberit Smyle, banyolara doğa dostu bir yorum kazandırıyor.