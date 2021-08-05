NİELSENIQ TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ DİDEM ŞEKEREL ERDOĞAN: “PANDEMİ EN ÇOK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) tüketici davranışlarında önemli değişikliklere neler oldu. Tüketiciler pandemi döneminde temizlik ve hijyen ürünlerine yöneldi. En büyük değişim ise dijital dönüşüm alanında kendini gösterdi. NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Orta Doğu ve Afrika Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, pandemi ile değişen tüketici ve hijyen davranışlarını Ekovitrin’e anlattı.

Pandemi ile birlikte tüketicide oluşan yeni hijyen rutinleri neler?

Pandemi, son bir yıldır hayatımızın merkezinde. Bu durum doğal olarak, davranış şekillerimizden alışkanlıklarımıza kadar birçok alanda değişikliğe neden oldu. Elbette bu değişiklikler, tüketici davranışlarına da yansıdı ve zaten sürekli bir değişim içinde olan tüketicilerde yepyeni ihtiyaç ve isteklerin gelişmesi sonucunu doğurdu. NielsenIQ olarak, pandemi döneminin ilk günlerinde gerçekleştirdiğimiz “Covid-19 Pandemisinin Tüketici Davranışlarına Etkisi” isimli çalışmanın sonuçlarına göre pandeminin en belirgin şekilde hızlandırdığı dönüşüm; tüketicinin dijitali benimseme yolculuğu oldu. Pandeminin tüketici davranışları üzerinde yarattığı en önemli etkilerden biri de evde tüketimin artması. Üçüncü bir etki ise pandeminin tüketicinin sağlık algısını değiştirip genişleterek 360 derecelik yeni bir sağlık kavramı yaratmış olması

“ONLINE ALIŞVERİŞ DEVAM EDECEK”

Pandemi, internet kullanım oranlarına nasıl yansıdı?

Araştırmamıza göre, tüketicilerin yüzde 61’i dijitalin sunduğu faydalardan yararlanarak pandeminin ilk günlerinde evden daha sık çalıştığını belirtirken, yüzde 48’i online ders alma sıklığında artış olduğunu söyledi. Yine aynı çalışmanın sonuçlarına göre, bu dönemde online kanallardan hızlı tüketim ürünleri özelinde alışveriş yapma sıklığının arttığını belirten alışverişçilerin oranı yüzde 41 seviyesindeydi ki bu alışverişçilerin yaklaşık olarak yarısı bu davranış değişikliğinin kalıcı olacağını ve orta ya da uzun vadede online kanallardan alışveriş yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

“PANDEMİDE EVDE TÜKETİM ARTTI”

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarındaki değişim hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Pandeminin tüketici davranışları üzerinde yarattığı en önemli etkilerden biri de hiç kuşku yok ki evde tüketimin artması oldu. Araştırmamıza göre, tüketicilerin yüzde 80’i evde daha sık yemek pişirdiğini ve yediğini belirtti. Pandeminin ilk senesini geride bırakırken, Aralık 2020-Ocak 2021 dönemlerinde gerçekleştirdiğimiz bir diğer çalışmanın sonuçlarına göre ise dışarıda yemek yerine evde yemek pişiren, dışarıda atıştırmakyerine evde atıştıran ve al-götür hizmetlerden faydalanmak yerine evde kendi kahve ve çay hazırlayan tüketicilerin oranları sırasıyla yüzde 73, yüzde 66 ve yüzde 63 oldu.

SAĞLIKLI GIDAYA İLGİ ARTTI

Tüketicilerde 360 derece sağlık algısı oluştuğundan bahsettiniz, bu konuyu biraz açabilir misiniz?

360 derecelik sağlık kavramı, pandemi öncesi dönemde de yansımalarını hissetmeye başladığımız gibi, tüketicinin sağlıklı ürünler tüketme konusundaki çabasına ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendirme, virüslerden korunma ve bunun için gerekli hijyenik şartların sağlanması çabalarının yanında elbette pandeminin yarattığı mental ve psikolojik zorluklarla etkili şekilde baş edebilmeyi de içeriyor. NielsenIQ’nun 2021 senesinin başındaki tüketici araştırmasının sonuçlarına göre, pandemi sonrası dönemde daha fazla sağlıklı gıda tükettiğini belirten tüketicilerin oranı yüzde 61 olarak belirlendi.

“HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ BÜYÜDÜ”

Tüketiciler pandemi döneminde hangi ürünlere yöneldiler?

Her dört alışverişçiden biri ev temizleyicileri ürünleri için alışveriş sıklığını artırdı. Evde tüketimin artması ile birlikte hızlı tüketim ürünleri sektöründe pandeminin ilk senesinde çok güçlü büyümeler gözlemledik. Mart 2020-Şubat 2021 arasındaki 12 aylık dönemde, miktar açısından değerlendirildiğinde sektör toplam yüzde 8’lik bir büyüme kaydederken, fiyat değişimlerinin de etkisiyle ciro artışı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan kolonya, sabun & duş jeli, ıslak mendil, çamaşır suyu, çamaşır deterjanları ve yumuşatıcıları, sirke, Arap sabunu, kimyasal ve kimyasal olmayan ev temizleyiciler, kağıt havlu ve çöp poşetleri kategorilerinin toplamından oluşan hijyen pazarının büyümesi aynı dönemde miktar olarak yüzde 19, ciro olarak yüzde 33 oldu. Özetle evde tüketimin artmasından kaynaklı olarak pek çok kategoride güçlü büyümeler gördüğümüz bir dönemde hijyen pazarı, ortalama büyümenin oldukça üzerinde bir performans yakaladı. Kolonya kategorisi, pandemi döneminin büyüme rekortmeni oldu. Bu kategoriyi sirke, çöp poşetleri, Arap sabunu, kimyasal olmayan temizleyiciler, sabun & duş jeli, çamaşır suyu, kağıt havlu, ev temizleyiciler ve ıslak mendil ürün grupları takip etti.

“HİJYEN KATEGORİLERİ DE ETKİLENDİ”

Tüketicinin hijyen ürünlerine olan ilgisini e-ticaret kanalında da gözlemlediniz mi?

Tüketicinin dijital dönüşümü ve e-ticaretin yükselen kanal oluşu, hijyen kategorilerini de etkiledi. NielsenIQ E-Ticaret Paneli’nde takip ettiğimiz kategorilerde yüzde 168’lik bir ciro büyümesi görülürken, hijyen kategorileri de e-ticaret kanal ortalamasına paralel olarak yüzde 175’lik bir büyüme sergilediler. Dolayısıyla e-ticaret bu ürün grubunda da önemini hızla artırmaya devam etti.