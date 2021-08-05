KÜRESEL ISINMA EN BÜYÜK RİSKİ OLUŞTURUYOR

ARAŞTIRMA-HABER: MELİKE KOÇAK

Özellikle 2020 yılında tüm dünyada pek çok ülkede sel felaketleri yaşandı. Avrupa ülkeleri olan Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Avusturya’nın yanı sıra Çin’de sel felaketleri, küresel ısınmanın hangi boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

IMCCS Uzman Grubu’nun (Uluslararası Askeri İklim ve Güvenlik Konseyi) araştırmasına göre, küresel ısınmayla kendini gösteren iklim güvenliği tehditleri artacak ve yeni afetler toplumları daha fazla etkileyecek. Son yıllarda sel, tsunami, yangın gibi afetler, giderek daha çok yaşanılır oldu. Kanada ve ABD’de orman yangınları devam ederken Almanya’yı vuran sel felaketi, adeta gelecek yıllarda yaşanacaklara ilişkin ipucu veriyor. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle çok daha büyük afet senaryolarına hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılar yayınlarken NASA, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen raporlar, ürkütücü gerçeği gözler önüne serdi. Küresel ısınmayla atmosferde yaşanan her 1 derecelik artışla, atmosferdeki su buharı miktarı yüzde 7 artarken, bu da özellikle Kuzey Atlantik bölgesi ülkelerinde sel ihtimallerini güçlendiriyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile iklim üzerine araştırmalar yürüten organizasyonların verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel ısınma, buzulların erimesine, bu yolla suların yükselmesine ve sellere neden olurken yağış kaynaklı sellere de doğrudan etki ediyor.