DAIKIN, TÜRKİYE’DE 10 YILDA 11 KAT BÜYÜDÜ

Türkiye’de faaliyete başladığı 2011 yılında 202 milyon TL cirosu olan Daikin Türkiye, o günden itibaren agresif bir büyüme stratejisi izleyerek yüzde 10 olan sektör ortalamasının çok üstünde bir başarı gösterdi. Pandemi döneminde sektörün tümünde yüzde 25 oranında daralma beklenmesine rağmen büyümesini sürdüren Daikin Türkiye, bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 2020 mali yılının sonunda cirosunu 2 milyar 836 milyon TL’ye taşımayı başardı. Daikin Türkiye’nin 10 yıllık sürecini değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Ar-Ge ve fabrika yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söylüyor: “2011 yılında Airfel’i satın alarak Türkiye pazarına giren Daikin, o tarihten beri sektör ortalamasının çok üstünde bir büyüme göstererek 10 yılda 11 kat büyümeyi başardı. Ar-Ge, kurum kültürümüzün yapı taşlarından biri olan önemli bir konu. Geleceğin anahtarı da burada zaten. Ar-Ge yatırımlarımızın bütçesini sürekli yukarılara taşıyarak kendi patentlerimizi üretecek seviyede bir AR-GE merkezi oluşturduk ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Yakın gelecekte HVAC şirketlerini etkileyecek trendleri takip ediyor ve buna göre hedefler belirleyip, çalışmalarımıza yön veriyoruz. Önümüzdeki dönemde akıllı şehirler, enerjide dijitalleşme, big data, blockchain, yerinden yönetim, depolama ve elektrikli araçlar sektörümüzün dinamiklerini belirleyecek ana başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Daikin Türkiye de bu parametrelere göre pozisyon alarak çalışmalarını sürdürüyor.”