CC-LINK IE TSN İLE ÜRETİMİN GELECEĞİNE HAZIRLANIN

Üretim başta olmak üzere hayatın her alanında dijital dönüşüm artık zorunlu hale geldi. Sanayi 4.0, yapay zekâ, dijital ikiz, akıllı fabrika, nesnelerin interneti, 5G teknolojisi ve siber güvenlik gibi kavramlar Türk sanayisinin devleri kadar KOBİ’leri de çok yakından ilgilendiriyor. Endüstriyel haberleşme alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli bir kuruluş olan CLPA’nın (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle sanayicilerin üretim süreçlerinde bu haberleşme sistemlerini kurarak akıllı fabrikalara dönüşmeleri ve tüketicilerin hızla değişen kişiselleştirilmiş üretim taleplerine cevap verebilecek şekilde stratejilerini oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

FABRİKALARDA KESİNTİSİZ İLETİŞİM SAĞLAYAN TEKNOLOJİ

Dijital dönüşümün en temel unsurunun endüstriyel haberleşme olduğunu söyleyen Bizel, “Sanayi 4.0'ın gereklerini hayata geçirmek ve başarılı bir dijital dönüşüm gerçekleştirmek için fabrikalarda robotlar dahil tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı ve kesintisiz bir şekilde haberleşmesi şart. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında endüstriyel haberleşme sistemlerinin bant genişliği büyük önem taşıyor. CLPA’nın en yeni teknolojisi olarak bu noktada devreye giren CC-Link IE TSN, Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne çıkıyor” dedi.

ÜRETİMDE DÜŞÜK MALİYET, ZAMAN TASARRUFU VE YÜKSEK VERİMLİLİK SAĞLIYOR

Üretimde rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunan CC-Link IE TSN teknolojisinin gıda, ilaç, beyaz eşya, otomotiv ve bina otomasyonu gibi pek çok farklı sektörde makine ve proses kontrolü için ideal çözümler sunduğunu vurgulayan Bizel, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çığır açıcı sistem, farklı teknolojilerle birlikte kullanıldığında fiziksel ve sanal makinelerin performansına ilişkin yüksek kalitede gerçek bilgilerin aktarılması için verimli ve güvenilir bir ağ görevi görüyor. Böylece, son derece doğru ve duyarlı bir gerçek zamanlı dijital ikiz oluşturma imkânı tanıyor. Ek olarak, üretimde düşük maliyet, zaman tasarrufu ve verimlilik artışı gibi pek çok avantajı da bulunuyor.”

SANAYİCİLERE DESTEĞE HAZIR

CLPA üyeleri, hiçbir ücret ödemeden CC-Link ile ilgili en güncel teknolojik bilgilere erişebiliyorlar. Başta Asya’ya açılmak ya da bu pazardaki işlerini büyütmek isteyenler olmak üzere Sanayi 4.0’a uyumlu dünya standartlarında akıllı üretime adım atmayı hedefleyen şirketler, detaylı bilgi almak için CLPA Türkiye temsilciliğiyle iletişime geçebilirler.