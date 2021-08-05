ÇALIK ENERJİ’DEN ÜÇÜNCÜ TAHVİL İHRACI

T ürkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co, enerji müteahhitliği alanında dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Çalık Enerji) 150 milyon TL tutarındaki özel sektör tahvil ihracını başarıyla tamamladı. ÜNLÜ & Co, sermaye piyasalarındaki varlığını sürdürmeyi hedefleyen Çalık Enerji’nin, geniş ve kaliteli yatırımcı katılımı ile 150 milyon TL tutarında 2 yıl vadeli tahvil ihracının danışmanlığını üstlenmişti. Sözkonusu ihraç, Çalık Enerji’nin üçüncü ihracı oldu. Çalık Enerji, aynı tutardaki ilk iki ihracının itfasını 2017 ve 2019’da gerçekleştirmişti. Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Çalık Enerji, 2000’in üzerinde çalışanı ile enerji ve altyapı tesislerinin anahtar teslim kurulumu, elektrik ve gaz dağıtımı ve elektrik enerjisi üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Çalık Enerji hali hazırda Türkiye, Türkmenistan, Irak, Gürcistan, Libya, Rusya, Dubai, Afganistan, Afrika, Yemen ve Kosova pazarlarında bulunuyor. Ayrıca Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri de dâhil olmak üzere birçok hedef pazarda çalışmalarını sürdürüyor. 2015 yılında Mitsubishi Corporation’ın stratejik bir yatırım ile ortak olduğu Çalık Enerji’nin, uluslararası platformda kurduğu güçlü iş birliktelikleri ve enerji sektörlerindeki köklü bilgi ve deneyimi, şirkete faaliyet gösterdiği pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlıyor.

“TAHVİL İHRACIMIZA YATIRIMCILARIN İLGİSİ BİZLERİ MEMNUN ETTİ”

Yatırımcıların tahvil ihracına gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını kaydeden Çalık Enerji Genel Müdürü Onur Yücekal, konuyla ilgili şunları söyledi: “Çalık Enerji olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda, doğadan gelen enerjiyi insanların hizmetine sunarak, gerçekleştirmekte olduğumuz başarılı projelerimiz ile dünyanın önde gelen enerji şirketleri arasında yer almaktayız. EPC, yenilenebilir enerji yatırımları ve dağıtım ve perakende faaliyet alanlarımızda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyor. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaları ve proje portföyümüzü genişletmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tahvil ihracımıza yatırımcıların göstermiş olduğu ilgi bizleri memnun etti. Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci, sürdürülebilirliğin bizim için ne kadar önemli bir kavram olduğunu bir defa daha gösterdi. Bu noktadan hareketle ihraçtan sağladığımız geliri yenilenebilir enerji yatırımları portföyümüzü genişletmekte kullanacağız.” ÜNLÜ & Co Borç Sermaye Piyasaları ve Danışmanlığı Bölümü Yönetici Direktörü Ayşe Akkın ise, “2021 yılının önemli özel sektör tahvillerinden birine aracılık etmekten ve Çalık Enerji ile başarılı işbirliğimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Çalık Enerji’nin sağlam bilanço yapısı ve güçlü iş geliştirme kabiliyetinin yatırımcıyla buluşması sonucunda, yüksek tutarı ve geniş yatırımcı listesi ile önemli bir ihraç oldu. Tahvilin gördüğü yoğun ilgi, şirketin borç sermaye piyasaları yatırımcılarıyla ilk ihraçlarında kurmuş olduğu ilişkinin önemini gösteriyor. ÜNLÜ & Co olarak 2021 yılında gerçekleştireceğimiz yeni ihraçlarla müşterilerimizi borç sermaye piyasaları yatırımcıları ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.