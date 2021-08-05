AŞIRI SICAKLARDA E-TİCARET YÜZDE 30 ARTIYOR

500’ün üzerinde online mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com, üyelerinin aşırı sıcak havalarda alışveriş alışkanlıklarındaki değişimi araştırdı. Araştırmada, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki üyelerin 2021 Temmuz ayında sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği günler ile 40 derecelere yaklaştığı günlerdeki alışverişleri kıyaslandı. Araştırmaya göre, hava sıcaklıklarının 25-30 derece gibi mevsim normallerinde ya da biraz altında olduğu günlerde dijital alışverişte değişim yaşanmıyor. 30-35 derecelik sıcaklıklarda ise e-ticarette yüzde 10-15’lik artış gözlemleniyor. İnsanların ev ve ofislere hapsolduğu, sıcaklığın 38-40 derecelere çıktığı günlerde, özellikle saat 12.00 ila 16.00 arasında e-ticaret yüzde 30 artışla tavan yapıyor.

EN FAZLA ARTIŞ MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE

Kavurucu sıcaklarda satın almalarda işlem adedi olarak en fazla artış, yüzde 45 ile marketlerin online sitelerinden yapılan alışverişlerde görülüyor. Fırsat sitelerindeki işlem adedi yüzde 25 artarken, kozmetik ürün satan sitelerin işlem adedindeki artış yüzde 15, elektronik ve küçük ev eşyası satan sitelerdeki işlem adedi artışı ise yüzde 13 oluyor.

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, aşırı sıcaklardan dolayı sisteme yeni giren müşterilerin büyük çoğunluğunu 55 yaş üstünün oluşturduğunu belirterek, “Çoğunluğu emekli olan bu kesim, aşırı sıcaklarda çarşı pazar gezmek yerine evde kalmayı yeğliyor. Pandemide, sokağa çıkma yasaklarında e-ticaret alışkanlığı kazanan 55 yaş üstü, aşırı sıcaklarda temel ihtiyaçlarını internetten satın alıyor. Çalışan kadınlar da aşırı sıcaklarda öğle tatilinde ofiste kalmayı tercih ediyor, alışverişlerini dijital mağazalardan yapıyorlar” diye konuştu.