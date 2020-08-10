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“YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ”
Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, “2020 yılı için 250 milyon dolarlık yatırım planladık, bunu gerçekleştiriyoruz. Durmak yok. Ülke olarak üretmek zorundayız. Üretmezsek başaramayız. Sanko Holding olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.
Ağustos 2020 10.08.2020, 16:12
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